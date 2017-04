I løpet av påska gir vi deg eit gjensyn med nokre av sakene som har vore på trykk i samband med prosjektet Likestilt denne våren:

– Eg kjende meg sett og verdsett. Det var heilt utruleg at eg skulle få lov til å gjere noko slikt for kronprinsparet, smiler Inakanyana, som meiner nettopp det å bli sett har stor betydning for integrering og likestilling blant innvandrar.

– I heimlandet mitt, Burundi, er likestillinga i gang, men ein har enda ein lang veg å gå. Mora mi skulle vere heime, lage mat, ta seg av barna og gjere husarbeid. Vi er oppdratt slik at det er mannen som har det siste ordet, forklarar Inakanyana, og fortset:

Flykta frå heimlandet

– Difor er det viktig at personar med innvandrarbakgrunn blir sett og kan kome seg ut i arbeidslivet, for å snakke med personar som kjenner Norge, slik at vi kan lære å bli kjent med kulturen og haldningane, og på den måten ta kulturen inn i vår eigen heim. I Norge har ein kome langt i likestillinga samanlikna med utviklingsland. Her får kvinner seie si meining, delta i offentlegheita og er med i landet sitt styre.

Inakanyana måtte raskt ta over styringa i familien. I 2005 flykta ho frå heimlandet med dei to yngste barna sine, Clara og Pascal. I magen hadde ho framleis yngstemann Edmond.

– Eg måtte flykte. Det var veldig urolege tider, fortel Inakanyana.

Burundi har i likskap med nabolandet Rwanda opplevd mykje uro mellom dei to største folkegruppene, hutu og tutsi, med borgarkrig og massakrar.

Tilbake i det krigsherja landet sat ektemannen og dei tre eldste borna.

– Det var det tøffaste eg har opplevd. Hjartet mitt var ikkje heilt. Vi snakka saman kvar dag, og i bakgrunnen kunne eg høyre bombing, fortel Inakanyana.

Ho hadde høyrt at det kunne gå raskare å få familiegjenforeining om ho hadde jobb. Inakanyana arbeidde hardt for å lære seg språk. Ho tok norskkurs ved vaksenopplæringa, hadde praksisplass på biblioteket på Nordfjordeid og fekk seg ein vaskejobb på ein butikk i sentrum.

– Det passa meg godt å ha språkpraksis på biblioteket. Tidlegare var eg sekretær i heimlandet og jobbane minna om kvarandre. Samstundes fekk eg snakke med folk. Eg har blitt tatt mot på ein heilt fantastisk måte. Folk har sett meg og hjelpt meg.

Lærer språk av barna

Seinare fekk Inakanyana tilbod om å vere vikar i ein barnehage. Denne jobben har ho framleis i dag.

– Det er veldig kjekt å jobbe i barnehagen, og der lærer eg meir språk for kvar dag som går. Ungane rettar på meg og spør når eg seier noko som dei ikkje forstår. Dette var spesielt god hjelp i byrjinga.

I 2008 søkte Inakanyana om familiegjenforeining. Det vart avslag. Ho heldt fram med å jobbe og ta kurs for å tene pengar og samtidig lære meir. Eitt år seinare, i 2009, kom beskjeden om at resten av familien skulle få kome til Norge. På dette tidspunktet hadde ikkje Inakanyana sett ektemannen og dei tre barna, som vart att i Burundi, på fem år.

– Eg vart så glad. Eg visste nesten ikkje kvar eg skulle gjere av meg.

I dag har familien eit hus på Skipenes i Eid. Dei fire yngste barna bur framleis heime, medan dei to eldste har flytta vekk for å studere.

– Eg håpar at barna mine får ein jobb og ei god framtid i Norge.