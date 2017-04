Eksporten økte med 2,7 milliarder

Norge eksporterte 216.000 tonn sjømat til en verdi av 8,9 milliarder kroner i mars måned. Det er en volumnedgang på 14 prosent og en verdiøkning på 17 prosent eller 1,3 milliarder kroner sammenlignet med mars måned i fjor.

Riggar seg for opptur Selstad har auka omsetnaden med 100 millionar kroner dei siste tre åra. Verksemda er klar til å ta del i ein venta vidare vekst i oppdrettsnæringa.

– Verdiveksten for norsk sjømat fortsetter. Etter første kvartal ser vi at eksporten av laks til EU øker i verdi, til tross for en volumnedgang på fem prosent. Eksporten av laks til Asia og USA øker med 29 prosent i volum. Dette bidrar totalt sett til volum- og verdivekst for norsk lakseeksport i første kvartal. Fersk hel torsk, klippfisk, sild og makrell bidrar også til verdiveksten for den totale sjømateksporten, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Norges sjømatråd.

– Asia vil fortsette å ta en større andel av lakseeksporten så snart markedsadgangen for norsk laks til Kina normaliseres, sier Sigmund Bjørgo Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina.