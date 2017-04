Opna dørene til ny butikk

Frøyen Handel AS ligg midt i Kalvåg, og er butikken for dei som er ute etter til dømes verktøy, skruar eller utstyr til hytte og båt.

– Det er eigentleg ein alt mogleg-butikk. Planen er å også få inn byggjevarer, vindauge og lister etter kvart, seier Frøyen.

26-åringen er fødd og oppvaksen i Kalvåg, og har lenge tenkt på å starte butikk. Han har bakgrunn som personellkoordinator i eit offshore firma.

– Sidan det ikkje finnast ein slik butikk her, så fann eg ut at dette måtte vere midt i blinken, seier han, og fortset:

– Spesielt i sommarsesongen så er det mykje hytteturistar og båtfolk, og dei skal fort gjere noko lite. Då kan dei komme hit for å få tak i ein pensel eller nokre skruar, i staden for å måtte reise til Bremanger eller Flora. Det er langt å reise for nokre småting, seier Frøyen.

Frøyen Handel ligg rett over vegen for Knutholmen.

– Det er midt i smørauget, og på ein måte rett i gågata vår, seier Frøyen.