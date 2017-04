Påsketreff i kveld

– Det er eit veldig godt tilbod for dei som kan tenkte seg å sjå og oppleve noko som har vore jobba med lenge og som har fått stor internasjonal omtale, seier Karoline Myhre Føleide i Nordfjord Vekst.

Før helga var det 40 påmelde bedrifter og cirka 250 gjestar. I tillegg til stands på Operahuset Nordfjord, blir det også presentasjon av Stad skipstunnel, programslepp for Malakoff Rockfestival og konsert med Pil & Bue.

– Vi håpar folk frå heile Nordfjord kjem. Nordfjord ein fungerande arbeids- og buregion, fastslår Myhre Føleide.

Ho legg til at Påsketreffet passar like bra for studentar som innbyggjarar.