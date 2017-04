Fleire vel Humanistisk konfirmasjon

I heile Noreg er det 10.500 ungdommar som vel Humanistisk konfirmasjon i år, noko som svarer til 17,4 prosent av alle 15-åringane.

Konfirmasjonssesongen i år nærmar seg slutten, og over heile landet møtast ungdom for å gruble saman på kurs i regi av Human-Etisk Forbund.

Fylkesleiar Laila Schult meiner at ungdomane sine behov for å snakke om og reflektere over tema som etikk, identitet og menneskerettar er aukande.

– Konfirmasjonskursa våre tek opp tema rundt etikk, menneskerettar og kritisk tenking. Det er flott at så mange ungdommar vil delta. Den store informasjonsstrømmen ungdommane blir utsett for kvar dag gjer at evne til kritisk og sjølvstendig tenking er viktigare no ein nokon gong, seier Schult.

Ei fersk undersøking viser at tilbodet om Humanistisk konfirmasjon er godt kjend i Noreg. Heile 9 av 10 har høyrt om tilbodet, og 3 av 10 ville ha tilrådd Humanistisk konfirmasjon til sine barn.

– Sidan 1951 har vi snakka med ungdom om val, etikk, moral, kritisk tenking og meininga med livet. Humanistisk konfirmasjon er noko dei fleste kjenner til som eit seriøst og godt tilbod. Det er ope for alle og vi håpar at det bidreg til at fleire vil vere med, seier Laila Schult, som viser til at ein ikkje automatisk blir medlem i Human-Etisk Forbund av å velje Humanistisk konfirmasjon.