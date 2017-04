Inviterer til ryddedugnad

Fiskebåt har i samarbeid med Norges Råfisklag, satt av 50.000 kroner til frivillige organisasjoner som vil være med å rydde søppel langs kysten. Pengene blir fordelt på 10 forskjellige lag eller organisasjoner som vil være med å gjøre en innsats for miljøet.

– Forsøpling av havet er et økende problem. Heldigvis ser vi at det også er et økende engasjement for å gjøre noe med det. Vi støtter derfor ideelle lag og organisasjoner som har lyst til å gjøre en liten innsats i sitt nærmiljø, sier Odd Kristian Dahle, informasjonsleder i Fiskebåt.

Fiskebåt er en interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten, og omfatter rundt 200 fiskefartøy.

– Vi er opptatt av å drive en bærekraftig høsting av fiskeressursene. Det er livet i havet vi skal leve av framover. Derfor er det viktig å støtte opp om tiltak som kan redusere søppelet i havet. De som blir med på dette prosjektet vil gjøre god nytte både globalt og lokalt. Samtidig som de hjelper til med å holde havet rent, får de også ryddet i sitt eget nærmiljø, sier Dahle.

Marin forsøpling truer dyrelivet i havet. Plast og annet syntetisk materiale tar svært lang tid å bryte ned, og kan derfor være til stor skade for både fisk, fugler og andre dyr som lever ved og i havet. Derfor er det viktig å redusere mengden av søppel, opplyser Fiskebåt.