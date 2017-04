Mønsterfamilien

I løpet av påska gir vi deg eit gjensyn med nokre av sakene som har vore på trykk i samband med prosjektet Likestilt denne våren:

Helt siden de ble ferdige med videregående har Ingvill og samboeren Mats Sandal Frantzen (31) fra Deknepollen holdt seg til hver sin sektor av arbeidslivet; Ingvill i det offentlige som helsefagarbeider og Mats i det private som trafikklærer.

Les mer om «Likestilt» her.

Yrkesvalgene samboerparet har gjort men henblikk på privat og offentlig sektor er det som er mest vanlig i Norge i dag, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken viser nemlig at sju av ti ansatte i offentlig sektor er kvinner. I privat sektor er det flest menn (63 prosent) og kun 37 prosent kvinner.

– Jeg har prøvd ut mye forskjellig i det offentlige. Jeg har jobbet i hjemmesykepleien, i boliger for psykisk utviklingshemmede, vært personlig assistent og jobbet på sykehjem, forteller Ingvill.

Etter noen år med vikarstillinger fikk hun til slutt fast jobb med 80 prosent stilling på Kulatoppen omsorgssenter.

– Jeg trives godt i det offentlige, selv om jeg skulle ønske jeg hadde en 100 prosent stilling. Og lønningene selvfølgelig kunne vært bedre. Men det er ikke for pengene jeg jobber i det offentlige, det er fordi jeg liker det, understreker hun.

27-åringen tror flere kvinner jobber i det offentlige, og da særlig innenfor helse, fordi de er omsorgsmennesker.

– Det faller oss naturlig å gi omsorg til andre. Det høres ut som en klisjé, men jeg tror det er sant. Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg tror mange kvinner føler et ansvar for å ta vare på andre.

Med det hun beskriver som gode pensjonsordninger og robuste fagforeninger mener hun også det er trygt å jobbe i det offentlige.

– Det er også lite overtid, og jeg kan «legge fra meg» jobben når jeg kommer hjem, sier hun.

Samboeren Mats er derimot «alltid» på jobb.

Som faglig leder ved Team Aut. Trafikkskole Måløy AS har han ofte lange arbeidsdager, og han må være tilgjengelig for elevene langt utenfor vanlige arbeidstider.

– Mamma sa alltid at jeg ikke burde bli trafikklærer, for da fikk jeg aldri fri. I tillegg til undervisningen må man jo alltid være tilgjengelig for kundene, ta telefoner og planlegge, sier Mats og legger til:

– Men jeg elsker jobben min. Selv om det er masse styr til tider, møter man så mange forskjellige mennesker. Jeg synes det er variert og spennende.

Mats tror flere menn velger å jobbe i det private fordi de velger å satse mer enn det kvinner gjør.

– Menn satser på sine visjoner og ideer, mens kvinner ofte er mer omsorgsfulle, og liker å hjelpe andre, mener han.

Samboerparet forteller at kjønnsrollemønsteret med flest kvinner i det offentlige og menn i det private også går igjen på arbeidsplassene de jobber på. Mats forteller at det er flest menn på trafikkskolen; av totalt fjorten ansatte (med underselskap) er det kun tre damer. Ingvill forteller om at det er flest kvinner som jobber på Kulatoppen.

– Det er jo menn som jobber på Kulatoppen, men det er få av dem. Jeg synes det er veldig positivt med menn på arbeidsplassen. Vi lærer mye av hverandre og det spriter opp tilværelsen, sier hun.

– Tror du det fortsatt finnes «kvinneyrker» og «manneyrker»? spør Mats.

– Ja, men det finnes jo unntak. Men innenfor omsorg er det mange kvinner. Det samme gjelder for eksempel i barnehager, mener hun.