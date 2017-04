Ti gode tips før påsketuren med bil

Blir det en drømmepåske så blir det garantert kaldt om natten, og da er det viktig at bilen og ikke minst bilbatteriet er klar for det. NAF har laget 10 bilvettregler for å hjelpe folk med påsketuren:

1. Sjekk batteriet

Er batteriet fem til syv år gammelt, tåler det neppe en tøff vinternatt hvis ikke bilen brukes daglig eller det har blitt vedlikeholdsladet. Er det irr på batteripolene bør disse rengjøres. Batteriet har lettere for å få selvutlading når det ikke er toppladet, kuldegradene er mange eller om fokksnøen kommer seg inn i motorrommet og legger seg over batteriet.

Startproblemer på grunn av utladet eller ødelagt og dårlig vedlikeholdt batteri er den vanligste årsaken til assistanse fra NAFs bilbergere!

2. Smør låsene med låsolje og dørlistene med silikon

Smør alle låser med låsolje og stryk silikon på lister i dører og bagasjelokk. Frosne låser kan tines med låstiner, men låstineren er intet smøremiddel! Ved å bruke låsolje før turen, unngår du å måtte ty til låstiner.

Silikon på dørlistene gjør at listene ikke fryser fast på metallet slik at døra sitter fast eller listene revner når du åpner døra.

Husk også å fylle på spylervæske som tåler kulde. Hvis spylervæsken fryser til is, kan den i verste fall ødelegge slanger og dyser, og da risikerer du er kostbar reparasjon.

3. Motorolje

Med tynnere olje – såkalt lettløpsolje – starter motoren betydelig lettere i kulda. Det hjelper lite å ha fulladet batteri hvis motoroljen er tykk som sirup. Oljeskift kan du bestille på verkstedet ditt, og oljeskift hører gjerne sammen med det verkstedene kaller «smøreservice» eller lignende. Dette er en rask og enkel service som ikke koster for mye.

4. Ikke kjør med nesten tom tank

Full tank er alfa og omega. Fyll ved den siste stasjonen før du kjører opp på fjellet eller om du skal passere en fjellovergang. Generelt sett vil en tank som er full for drivstoff være lite utsatt for kondens i tanken. Kondens er spesielt problematisk på eldre biler.

5. Fyll på luft i dekkene

Riktig lufttrykk er avgjørende både når det gjelder økonomi, miljø og sikkerhet. Husk også reservehjulet. Tommelfingerregelen er 10 prosent mer luft ved større påkjenninger, se også instruksjonsboka.

Salt binder veistøv og annen forurensing på dekkene og gjør de glatte. En boks med dekkrens kan være det som skal til for at dekkene får vise hvilke gode egenskaper de har. Rens dekkene før du drar hjemmefra. Stopp og rens en gang til før du kjører opp på fjellet.

6. Husk varseltrekant og refleksvest

Varseltrekanten må ligge på et sted slik at ikke hele feriebagasjen må ut for å få den ut. Mer eller mindre alle biler har delt bakseterygger, legg varseltrekanten bak seteryggen så du lett får tak i den. Husk at det påbudt med refleksvest i bil!

7. Tenk på hvordan du parkerer

Sjekk alltid underlaget hvor du skal parkere på vinteren. Parker alltid med tanke på at du trenger hjelp når du skal hjem, motorrommet skal være lett tilgjengelig.

Tenk også på hvordan området brøytes hvis det kommer snø, slik at du ikke står i veien for brøytemannskapene.

8. Pakk bilen smartest mulig

Husk å pakke bilen slik at det tyngste og største bagasjen ligger nederst og innerst. Inne i bilen skal det kun være myke gjenstander. Sørg også for å sikre dyr som befinner seg i baksetet med en egnet sele som kan kobles til bilens sikkerhetsseler. Dette kan kjøpes hos bilrekvisitabutikker.

Ha ikke harde gjenstander liggende løst i bilen. Et lite kamera kan bli et dødelig våpen ved en bråstopp.

NAF har tidligere gjennomført kollisjonstester med løst vinterutstyr. De viser med all tydelighet hvor livsviktig det er å pakke riktig. Ved en kollisjon i 50 km/t øker vekten på:

• To par ski fra 10 til 150 kilo

• To par skistøvler fra 5 til 75 kilo

• En termos fra 1,5 til 45 kilo

Takboks er kun for skiutstyr og eventuelt klær. Takstativ, skiboks og innhold skal som regel ikke veie mer enn maksimalt 75 kilo. Sjekk vognkort eller merkeverksted.

9. Ta med mat og varme klær

Du synes kanskje det høres merkelig ut å skulle ha med varme klær, varmt drikke og mat i bilen.

Blir man overrasket av uvær og stående fast ved passering av en høyfjellsovergang, kan man bli eksosforgiftet på grunn av at bilen «snør inne». Man kan derfor ikke regne med å kunne ha bilen i gang hele tiden.

10. Ikke glem solbriller og reservenøkkel

Selv i dårlig vær er solbriller et viktig hjelpemiddel. Gode briller gjør så du ser mer av konturene til brøytekanter og andre fremmedelementer i veibanen ved «blindføre» eller snøfokk.

Reservenøkkel er verdt sin vekt i gull. Det mistes mange bilnøkler på skiturer.