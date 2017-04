Vil at du sjekker redningsvesten

Når solen titter frem og det endelig er klart for å sjøsette båten, er sjekk av redningsvest kanskje ikke det aller første man tenker på. Vesten er der jo. Men spørsmålet er om den er i riktig stand.

Mandag 24. april kan du ta med vesten din til ditt lokale RS-stand og få den sjekket gratis. Redningsselskapet tilbyr også opplæring i hvordan du sjekker, rengjør og vedlikeholder flyteplagget ditt.

Hvert år burde du sjekke redningsvesten din. Det kan ha kommet hull i den, cellulosetabletten kan ha gått ut på dato og gasspatronen kan ha gått, ifølge Redningsselskapet.

I region vest kan du blant annet få sjekket redningsvesten din på Redningsskøyta i Måløy mandag 24. april. Her kan du få hjelp til å se over vesten og skifte utløsermekanisme eller lignende. Her trykktestes ikke vesten. Dersom du må utbedre noe og har utstyret selv, får du hjelp til å montere dette.

Les mer om hvordan du sjekker vesten din på Redningsselskapet sin side.