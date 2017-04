Skolen hadde fått splitter nytt datautstyr før innbruddet

– Vi fikk de i gave. Dette er veldig kjedelig og helt unødvendig, sier rektor Anita Hoddevik og legger til:

– Jeg håper vi får de erstattet rimelig kjapt.

Da skolen fikk gaven fra kirka, jublet rektoren over at skolen hadde fått et helt oppdatert datarom. Hun uttalte også at det ville komme godt med for alle elevene, og ikke minst til eksamen for 10. klasse til våren.

– Det er ikke noe gunstig at vi mister PC'ene før eksamen, sier rektoren nå.

Innbruddet skjedde den første helga i påska. To stasjonære PC'er, et ukjent antall harddisker, minnebrikker og to switcher ble stjålet fra skolen.

Mandag 10. april var politiet på skolen for å undersøke nærmere.

– Innvendige dører på skolen er brutt opp og vi antar at forbrytelsen har skjedd en gang mellom klokken 14.30 lørdag og klokken 11.30 mandag, uttalte innsatsleder Jan Arild Nervik, som også forklarte at det hadde vært arrangement på skolen den helgen og at ingen utvendige dører er brutt opp.

En uke senere kan politiførstebetjent Åse Romuld ved Vågsøy lensmannskontor fortelle at politiet fortsatt er interesserte i tips fra publikum, og at de så langt ikke har noen mistenkte.

Politiet vet ennå ikke hvilken verdi tyvgodset har.

– Det jobbes med å få en fullstendig liste over hva som har blitt stjålet, sier Romuld.