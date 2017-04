frontpage / Nyheter Folkemøte og svar fra Fylkesmannen torsdag

SAS-piloten Per Gunnar Stensvaag fra Trysil reiser for tida landet rundt for halde foredrag om kommunesamanslåing. Steensvåg, som kallar seg sjølv ein sentraliseringsmotstandar, haldt eit foredrag i Svelgen i kveld og kjem i morgon til Måløy.