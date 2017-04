Frykter flere kostnader etter hotellbrannen

– Det er akutt fare for asbesten som ligger rundt hotellet, og det må fjernes, sier ordfører Stein Robert Osdal (KrF).

LES OGSÅ: Er redde for at de siktede skal stikke av

Han frykter imidlertid at det er kommunen som må betale for opprydningen av asbesten.

– Det vil koste oss mellom 50.000 og 100.000 kroner, sier Osdal.

Disse utgiftene kommer i tillegg til selve slukkingen av brannen i november 2016. Brannvesenet i Selje måtte få bistand fra både Vanylven og Vågsøy til å slukke de massive flammene, noe som førte til en totalkostnad på nær 200.000 kroner for kommunen.

Det gjenstår også en større opprydningsjobb på tomta, som trolig vil generere enda flere kostnader for kommunen.

– Juridisk hengemyr

Osdal sier han opplever situasjonen som frustrerende. Og med både eiere og hotellsjef varetektsfengslet gjør det ikke saken enklere.

– Det er en juridisk hengemyr og ingen tar ansvar. Det er det som er så fortvilende med situasjonen, sier Osdal, som legger til at kommunen heller ikke kan forholde seg til advokatene til de siktede etter hotellbrannen.

– Uttalelsene fra en av advokatene viser at vi ikke kan forholde oss til dem i det hele tatt, sier ordføreren og viser til en sak i Bergens Tidende i slutten av mars, der forsvarer Per Kjetil Stautland kom med følgende uttalelser:

«Hva er det egentlig Selje kommune tror? At mine klienter, som sitter fengslet, skal betale for å rydde tomta? De vet godt at selskapet ikke har midler til å rive hotellet».

Ordføreren sier det også er vanskelig å håndtere situasjonen så lenge selskapet fortsatt er i drift.

– Blir selskapet slått konkurs, får vi mer kontroll på prosessen. Da har vi en bobestyrer å forholde oss til.

LES OGSÅ: Meiner hotellet ikkje bør rivast

Foreløpig har kommunen sendt ut et brev til eierne der de krever at hele hotellet rives innen 1. mai, som Fjordenes Tidende har omtalt tidligere. Dersom rivingen ikke gjennomføres innen fristen, starter dagmulktene fortløpende.

OVF: – Eierne må ta ansvar

Grunneier Opplysningsvesenets fond (OVF) mener det er eierne av Selje Hotel som må ta ansvar for å rydde opp på tomta.

– Det er selskapet som er eier av bygningene/hotellet, eller mer presist brannruinene. Opplysningsvesenets fond er derfor enig med kommunen i at det er eierne av AS Selje Hotel som må rydde opp etter brannen, skriver advokat Ole Sperre i OVF i en e-post til Fjordenes Tidende.

SE BILDER: Mener dette bør erstatte Selje Hotel

Han skriver også at oppryddingsansvaret er «en konsekvens av AS Selje Hotels faktiske og rettslige rådighet; eierrådighet over bygningsmassen og total bruksrett over tomta ved festeavtale.»