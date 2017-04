Kan få «egen» skole

– Jeg synes det er en veldig god idé og et spennende prosjekt. Dette er noe vi kan følge med på i årene som kommer, og kanskje vi til og med kan være med på åpningsseremonien, sier elev Teodora Flåten Refsnes, som er leder for årets OD-dag ved MVS.

Nå har Stenbakk tatt initiativ til at MVS-elevene får sitt eget prosjekt i Sierra Leone. Det vil gå over flere år, ettersom det koster omkring 60.000 kroner å ferdigstille hvert klasserom. Det er ennå ikke avklart om de skal sette i gang med dette.

Flåten Refsnes liker også tanken på at skolen får ett konkret prosjekt de jobber mot, i stedet for at pengene de gir gjennom OD-dagen blir spredt utover til ulike byggeprosjekter.

Hjelper de fattigste

BuildAid driver med byggebistand og er ledet av Bremanger-mannen Ole Stenbakk. Han ønsker som nevnt å satse mot Freetown og Sierra Leone neste år, men har samtidig mange andre prosjekter på gang.

Organisasjonen har blant annet nylig ferdigstilt byggeprosjekter i Filippinene og Vietnam, samtidig som nye prosjekter er i gang. I Vietnam er de blant annet inne på et prosjekt på et psykiatrisk sykehus. I det samme landet er de også engasjerte i å hjelpe handikappede.