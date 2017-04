Lokalt politi bistår i forsvinningssaken

– Vi bistår Rogaland politidistrikt i saken. Mannen har vært inne til avhør, sier politiførstebetjent Åse Romuld ved Vågsøy lensmannskontor.

37-åringen ble meldt savnet 18. mars, etter at båten hans ble funnet drivende utenfor Finnøy. Som følge av dette ble det satt i gang en omfattende leteaksjon, der oppimot 100 personer var involvert. Politiet trodde det dreide seg om en arbeidsulykke.

Natt til 15. april fikk politiet imidlertid en melding om at mannen hadde blitt observert på en pub i Måløy, og politiet mistenker at mannen har iscenesatt sin egen forsvinning, ifølge NRK Rogaland.

– Det var vitner som gjenkjente mannen og meldte fra til politiet, sier Romuld ved Vågsøy lensmannskontor.

Til NRK sier mannen, via familien, at han ikke er av den oppfatning at han har arrangert sin egen død.

– Han sier at han har vært langt til havs uten mobildekning og tilgang til medier, og visste ikke før nå at han var meldt savnet, heter det i artikkelen.