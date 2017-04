Vil gjerne ha flere med på tur

– Jeg er veldig spent på å se barnehjemmet. Jeg tror vi har godt av å se hvordan det er andre plasser, samtidig som jeg håper at det kan være en inspirasjon for fellesskapet her i Selje, sier sogneprest Kari Balog.

Så langt er seks personer påmeldt til turen, som varer fra 30. september til 8. oktober. Balog sier det er rom for oppimot 20 personer i turfølget. Man trenger ikke visum for å reise til landet, og interesserte kan ta kontakt med Balog.

Selje menighet og Svetly Put Barnesenter har holdt god kontakt de siste femten årene. I Selje har man blant annet den årlige grautdagen før jul, der inntektene går til barnehjemmet. Selje menighet har også fått gaver fra barnehjemmet.

Sognepresten forteller at hun selv besøkte landet for et par år siden, og at det var en spennende og kulturell opplevelse. Hun fikk imidlertid ikke besøkt Svetly Put den gangen, og gleder seg til turen i høst.