Vogntog kjørte av vegen

Politiet meldte om hendelsen som skjedde like ved Klausen Industrier på Rise i Svelgen like før klokken 15.00 søndag ettermiddag.

Vogntoget sperrer vegen delvis. Det er ikke meldt om personskader.

Til Fjordenes Tidende forklarer sjåføren at han var uoppmerksom og havnet utenfor asfaltkanten.

Han har dratt med seg Svelgen-skiltet og mistet et hjul i utforkjøringen. Vi får opplyst at bilen må tømmes for kraftfor før den kan fjernes.

Brannvesenet dirigerer trafikken på stedet.