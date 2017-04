Hotellsjefen fengsles i to nye måneder

Det betyr at han blir fengslet i to nye måneder, fram til 19. juni. Den siktede har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av desember 2016.

Hotellsjefen har som nevnt tilstått siktelsen fra politiet, som går på brannstiftelse og forsikringsbedrageri.

Fredag ble den ene av de tre brødrene, som er siktet for brannen på Selje Hotel, også fengslet i åtte nye uker.

Er redde for at de siktede skal stikke av Politiet ønsker å holde de siktede i Selje Hotel-saken varetektsfengslet fram til hovedforhandlingene i september.

Politiadvokat Magnus Engh Juel har tidligere uttalt at politiet ønsker å holde de siktede varetektsfengslet fram til hovedforhandlingene i Fjordane tingrett i september, med unndragelsesfare som fengslingsgrunnlag.

De siktede står i fare for å bli dømt til fengsel i inntil 15 år og få et regresskrav på rundt 15 millioner kroner. Dette gjør at politiet frykter de tre brødrene vil gjemme seg dersom de slipper løs fra varetekt.

Hovedforhandling er forhåndsberammet til tre uker fra midten av september 2017.