I retten om kraftlinje igjen

I går starta rettssaken i Gulating lagmannsarett. Saka skal vare fram til og med torsdag denne veka.

Over fem år har gått sidan kampen starta. Fram til 21. desember 2011 var planen at kraftlinja skulle gå gjennom Førdedalen. Men tre dagar før jul avgjorde dåverande olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) at dei store kraftmastene i staden skulle reisast i Myklebustdalen, skriv NRK som omtala den pågåande rettssaka først.

Linja er i drift, men framleis held konflikten mellom ni grunneigarar i Myklebustdalen på den eine sida og Olje- og energidepartementet og Statnett på den andre sida, på.

Grunnen til den seine beramminga for ankesaka denne veka i retten er forseinkingar.

– Saka har blitt utsett fleire gonger i Gulating, seier grunneigarane sin advokat Magne Revheim til NRK.

I tillegg til å kjempe kampen i fleire rettsinstansar har grunneigarane også klaga forholdet inn for Sivilombodsmannen, som kritiserte Olje- og energidepartementet. Men etter meir informasjon frå OED, let ombodsmannen saka liggje.