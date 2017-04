Eierskifte i Nergård

Nergård melder torsdag at de Norsk Sjømat og Samherji kjøper seg opp til henholdsvis 60,1 og 39,9 prosent eierandel i fiskerikonsernet med base i Tromsø. Det opplyser iTromsø.

Ifølge avisa har Norsk Sjømat, som er lokalisert på Stranda, vært medeier i Nergård siden 2010 og kontrollerte 42 prosent før den nye avtalen. Islandske Samherji har kontrollert 22 prosent og kom inn på eiersiden i 2014.

Det er Arne Stang som har hatt den kontrollerende posten i konserte frem til den nye avtalen.

– Vi er stolte av den veien vi og Nergård har gått sammen. Nå har vi i flere år jobbet sammen med disse to selskapene som tydelig har vist at de har engasjement og vilje til å ta Nergård enda et stort steg videre. Vi ønsker samtidig å bevege oss mer mot andre forretningsområder, sier Arne Stang, ifølge iTromsø.

– Vi ønsker at Nergård AS går fra å være en leverandør av råvarer og halvfabrikata til å i større grad også bli en videreforedler. Da vil mye av fordelingen foregå i Nord-Norge. Vi ser det slik at foredling så nært råvarekilden som mulig er det viktigste grepet for å levere verdens beste produkter. Det blir sentralt her også, sier daglig leder i Norsk Sjømat, Per Magne Grøndahl.

Flere ansatte blir med på flyttelasset I løpet av sommeren skal Nergård-fabrikken på Trollebø være flyttet til Karmsund. Rundt ti ansatte blir med på «lasset».

Nergård ledes av administrerende direktør Tommy Torvanger fra Bremanger. I et presseskriv har han uttalt følgende om avtalen:

– Både Norsk Sjømat og Samherji er selskaper vi har hatt godt og tett samarbeid med i mange år nå. Det er selskaper som driver helhjertet og bunnseriøst med utvikling av sjømatprodukter. Det økte fokuset på videreforedling vil være et løft for oss og verdiskapingen vår i Nord-Norge.

Nergård åpnet en fiskemel- og oljefabrikk i Måløy i 2016, men måtte stenge fabrikken samme år på grunn av en rettslig tvist med konkurrenten Pelagia. De er i ferd med å flytte fabrikken til Karmsund i Rogaland.