Her finner du alternativer til DAB

– Har du ikke lyst til å bruke penger på en DAB-radio akkurat nå, sier du? Det behøver du ikke! Nettradio er et alternativ til både FM og DAB som har eksistert i mange år. Hele Norges utvalg av radiokanaler er nemlig tilgjengelig gjennom Internett, og kommer til å fortsette å være det fremover. Ingen slukkinger å bekymre seg for her, altså! Lydkvaliteten er også like god, og ofte bedre, enn både DAB og FM, heter det i en pressemelding.

Hvis du allerede har en smarttelefon eller et nettbrett, trenger du kun å laste ned en radioapp for å få tilbake alle radiokanalene som har blitt borte.

– Det kryr av radioapper i både Apples App Store og Googles Google Play. Mange radiokanaler har sin egen app, men disse spiller kun deres kanal(er). Utenlandske apper har mange norske kanaler med i utvalget, men bærer preg av å ikke være helt oppdatert, slik at noen kanaler ikke fungerer og noen mangler. Det samme kan sier om mange av gratisappene som finnes, og disse er i tillegg som regel fulle av reklame.

Så hvordan får man radiolyden ut i stua eller bilen?

Her finnes det mange muligheter. Alle er enkle å få til, og som en bonus kan du også lytte til Spotify og lignende på samme måten. Det er god sjanse for at du allerede har utstyr som støtter en eller flere av disse tilkoblingsmetodene:

Trådløst via Bluetooth: Det finnes et hav av Bluetooth-høyttalere, og mange bilstereoer har også Bluetooth innebygget. Se etter den blå Bluetooth-logoen.

