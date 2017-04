Vurderer å slå selskapet konkurs hvis ingen andre gjør det

– Vi må vurdere konkursspørsmålet hvis ikke noen andre gjør det. Det er viktig for oss å komme oss videre, sier rådmann Ørnulf Lillestøl i Selje kommune.

AS Selje Hotel skylder Selje kommune mellom 50.000 og 100.000 kroner. Skatt Vest og Sparebanken Vest er og inne som kreditorer. Førstnevnte har et krav til selskapet på flere hundre tusen kroner.

– Foreløpig har Selje Hotel et relativt beskjedent beløp som er utestående hos oss, og det vil være naturlig at de større kreditorene slår selskapet konkurs. Vi har selv vurdert det, men foreløpig ikke gjennomført det, legger rådmannen til.

Selje Hotel brant ned i slutten av november 2016, og lite har skjedd på branntomta siden den tid. Kommunen har tatt ansvar for opprydning til en viss grad, og har bedt eierne om å rive hotellet innen 1. mai.

Eierne og hotellsjef sitter varetektsfengslet fram til midten av juni, og kommunen ser på det som lite sannsynlig at noe kommer til å skje med branntomta før den tid. Situasjonen kan muligens bli enklere å forholde seg til dersom selskapet blir slått konkurs, ifølge rådmannen.

– Det vil være en stor fordel for oss å ha en eier eller bostyrer som vi kan forholde oss til. Det er åpenbart, sier rådmannen.

Selje kommune har som nevnt bedt eierne av hotellet å rive hele bygget innen 1. mai. Dagmulkter vil følge dersom kravet ikke innfris.

Rådmannen ser imidlertid ikke på det som særlig realistisk at eierne vil møte fristen til 1. mai.

– Vi vurderer det ikke som særlig realistisk, men det er den måten vi kan tilnærme oss dette på, gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Vi har ikke så veldig mange andre virkemidler for å få håndtert bygget slik som det står nå. Det er den fremgangsmåten vi har, sier Lillestøl og legger til:

– Vi har ikke så særlig høye forvetnninger til at vi får det dekket, men det blir registrert som et krav.

Til vurdering

For kreditorene Skatt Vest, Sparebanken Vest og Selje kommune vil det være oppe til vurdering om det er noe å hente fra å slå AS Selje Hotel konkurs.

– Kreditorene vil vegre seg for å slå det konkurs hvis det ikke er noe å hente. Det er jo en kostnad knyttet til å slå en bedrift konkurs, sier Lillestøl.

For Selje kommune er imidlertid situasjonen litt annerledes, ettersom de føler et ansvar for hotellet slik det står i dag.

– Vi har og et ønske om å få bygget hotellet opp igjen eller erstattet det. Vi føler et annet ansvar på en annen måte en de andre kreditorene. For oss er det viktig å komme oss videre.