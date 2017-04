Gir meir til strandrydding

Det skriv Sogn og Fjordane fylkeskommune i ei pressemelding.

Klimakoordinator i fylkeskommunen, Ida-Beate Mølmesdal, kunne i dag ta den gledelege telefonen til Marit Bendz i Naturvernforbundet. Etter å ha lese i avisa Firda at strandryddeaksjonen hadde gått tom for midlar, vil fylkeskommunen og Fylkesmannen bidra til å vidareføre ordninga – sjølvsagt til stor glede for Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet og Sunnfjord Miljøverk etablerte i vår ei panteordning, der du får 100 kr per sekk bos du plukkar i strandsona. Sparebankstiftinga løyvde 30.000 kr til ordninga, og dei er no brukte opp.

Gjort godt arbeid så langt

Ryddedugnaden har engasjert innbyggjarar og lokale lag og organisasjonar i heile fylket, og det blitt gjort eit stort stykke arbeid for å rydde avfall på strendene rundt i fylket. Sparebankstiftinga skal no evaluere ordninga før dei eventuelt vidarefører ho. I mellomtida sørgjer fylkeskommunen og Fylkesmannen for at ordninga held fram utover våre.

– Medan vi ventar på evalueringa til Sparebankstiftinga, ynskjer vi å gå saman om midlar for å vidareføre ordninga. Vi stiller med 30 000 kr, slik at dei som har plukka bos får panten sin, og for at andre som har planlagt rydding gjennomfører den, seier plansjef i fylkeskommunen, Synnøve Stalheim.

Håpar arbeidet held fram

Avfall som vert kasta på stadar det ikkje skal vere, eller fer med vind og vêr er eit utfordringa i heile landet. Kysten og strendene vert fylte opp med plast og anna avfall.

– Konsekvensane av plast i havet har kome meir på dagsorden den siste tida, noko som truleg har bidrege til at fleire engasjerer seg i å halde naturen fri for avfall. Vi håper at midlane frå oss kan bidra til at prosjektet ikkje mister moment, og at innbyggjarane held fram det positive arbeidet, seier fylkesmiljøvernsjef Nils- Erling Yndesdal hjå Fylkesmannen.

Flott at mange engasjerer seg

Med midlane frå fylkeskommunen og Fylkesmannen vil Naturvernforbundet kunne betale ut panten til dei som allereie har registrert avfallet sitt, og forhåpentlegvis bidra til at planlagde ryddeaksjonar blir gjennomførte.

– Det er synd at det skal vere så mykje avfall i strandsona vår, men difor er det kjempeflott at så mange engasjerer seg for å få det fjerna. Eg håpar prosjektet også bidreg til at folk tenkjer på korleis dette avfallet har hamna der, og at vi unngår at dette gjentek seg, seier klimakoordinator Ida-Beate Mølmesdal i fylkeskommunen.