Enorm vekst for mobilbetaling i Vågsøy

På ett år har det vært en vekst på hele 147 prosent dersom tallene fra første kvartal i år sammenlignes med tallene fra tilsvarende periode i fjor, ifølge en pressemelding.

Stian André Holst, daglig leder i EasyPark Norge, sier han er utrolig fornøyd med at flere og flere får øynene opp for EasyPark-appen. Han kan også bekrefte at den positive trenden er i tråd med målinger gjort i andre deler av landet. På landsbasis har nemlig økningen vært på 136 prosent.

– Veksten i Vågsøy ligger litt over landsgjennomsnittet, noe vi selvfølgelig er veldig fornøyde med. Veksten vil alltid variere i de ulike byene og kommunene, men så gode tall gir alltid god selvtillit og er en pekepinn på at vi gjør noe riktig. Vi er i stadig utvikling og vi håper og tror at denne positive trenden fortsetter, sier han.

– Stadig flere forstår at EasyPark-appen forenkler hverdagen i form av å forenkle noe så hverdagslig som å parkere. Du slipper å bruke mynt eller kort, du kan forlenge og stoppe parkeringen fra hvor som helst, og overbetaling unngås da parkeringen avsluttes i det du forlater parkeringsplassen. Det at kundene er så fornøyde med tjenestene vi tilbyr er utrolig tilfredsstillende, legger han til.

Mer enn en betalingstjeneste

Fra å være en ren betalingsapplikasjon har EasyPark utviklet seg til å bli en app «du også kan betale for parkeringen med». Stian André Holst forklarer at Easypark har som mål å gjøre byene smartere. Med det mener han å bruke teknologi for å redusere trafikk, frigjøre parkeringsplasser på gateplan og forenkle bilistenes hverdag betraktelig.

– For eksempel har vi de siste månedene hatt totalt 300 sjåfører som kjører rundt i 30 europeiske byer for å registrere trafikkflyten. Det for å samle data som skal brukes til algoritmer for å vise sannsynligheten for å finne en ledig parkeringsplass i nærheten av bestemmelsesstedet. På den måten bidrar vi til å redusere sirkulasjonstrafikken samtidig som tid spares for sjåføren. I dag er det slik at opptil 30 prosent av trafikken i storbyer er sirkulasjonstrafikk. Altså biler som kjører rundt for å lete etter en parkeringsplass, sier han.

Ikke mer overbetaling

En feltundersøkelse gjennomført av EasyPark viser at det er vanlig å overbetale med så mye som 30 prosent. Med andre ord betaler folk flest for mer parkeringstid enn nødvendig. I snitt betaler vi på landsbasis 23 kroner for mye.

– I tillegg til at overbetaling unngås blir det enklere å betale for parkeringen samtidig som det reduserer sjansen for kontrollsanksjoner. EasyPark-appen er tilgjengelig for Android, iPhone og Windows. Har du ikke en smarttelefon kan du betale via SMS eller vår parkofon, avslutter Ludvik Eide.