Fikk du med deg disse sakene?

Innlegget til Sverre Magne Dyrstad fra Bremanger var det som ble desidert mest lest i uken som gikk.

– Marerittet om kommunesamanslåing vil visst ingen ende ta. Her er vi omgitt av «ulvar og indianarar» på alle kanter, og vi blir drivne frå skanse til skanse, skriver Dyrstad blant annet i innlegget sitt.

Jostein Eimhjellen fra Svelgen har også bidratt til debatten om Kinn kommune i uken som gikk, og innlegget hans er blant de mest leste.

– Her i Bremanger har vi no tolmodig venta på at Flora og Vågsøy skal bli ferdig å prate om denne Kinn-kommunen, så vi kan komme i gong at med det viktige kystsamarbeidet. Konklusjonen må no vere at Flora og Vågsøy avsluttar Kinn-prosjektet med eit raskt ekstraordinært kommunestyremøte, skriver blant annet Eimhjellen.

Ane Barmens humoristiske kommentar om hvordan en ny vaskemaskin har vært bra for ekteskapet fenget også mange på fjt.no.

– Hadde eg vore samlivsterapeut og møtt folk som stod på randa av skilsmisse hadde mitt fyrste spørsmål til dei vore: Har de oppvaskmaskin? Hadde dei sagt nei, hadde eg smilt overberande og sagt: Sanneleg, eg seier dykk: gå og kjøp ei oppvaskmaskin, så skal de sjå at dette ordnar seg. Hadde dei sagt Ja, vi har oppvaskmaskin, hadde eg fått sjokk. For alvorleg talt, kva er det å krangle om når ein har oppvaskmaskin?, skriver hun i kommentaren. Les hele her.

Ferjetrøbbel på Måløy-Oldeide fikk også oppmerksomhet i uken som gikk. Da ferja skulle legge til kai i Måløy fredag ettermiddag, fikk den tekniske problemer med ferjebrua. Ferja måtte dermed slippe passasjerne av på Stårheim, en ferjetur på rundt en time. Les hele saken her.

Nyheter rundt Selje Hotel ble også godt lest. Selje kommune har uttalt at de vurderer å slå AS Selje Hotel konkurs dersom ingen av de andre kreditorene gjør det. Bakgrunnen for dette er at de tror det vil gjøre situasjonen med brannbygget enklere å håndtere. Les hele saken her.

Disse sakene ble også godt lest i uken som gikk: