Ei veke spekka med fjordhestaktivitetar

«Fjordhest for folket» kom allereie i gang laurdag og søndag med landsstemne i køyring på Norsk Fjordhestsenter, samt unghestskue for Sunnfjord i Førde laurdag og for Nordfjord på Norsk Fjordhestgard på Breim måndag.

Gjennom veka skal det vere bruksprøver for 4- og 5-årshingstar, årsmøte i Fjordhorse International på Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Stryn, årsmøte for Norsk Fjordhestlag på Nordfjord hotell, før det blir show med Fjordane Folkehøg-skule på Norsk Fjordhestsenter torsdag.

Til helga blir det mønstring på utstillingsplassen/Øyrane med einskilddømingar og køyreprøver, publikumsmønstring av alle hingsteklassane, travløp og kvalitetsoppstilling og premiering. På laurdag blir det også Bondens Marked ved Betania, og aktivitetar med Eid Bondelag.

Det vil bli ulike aktivitetar i sentrum med mellom anna 4H på badstutomta, ponniriding for barn på utstillingsplassen/Øyrane med Eid ride- og køyreklubb.