Frir til pensjonistane for dugnadshjelp

– Vi har fått opp alle veggane og fått tilsendt fargeforslag frå arkitektane. Det betyr at vi kan byrje å måle og behandle dei veggane som det skal gjerast noko med. Det beste hadde vore å få med folk på dagtid, så dette er ein dugnad som eignar seg for pensjonistar med erfaring både frå husbygging og måling, seier Helge Hjelle i stiftinga Måløyraidsenteret.

Hjelle peikar på at dugnadsinnsatsen vil ha mykje å bety for senteret som etter planen skal opnast neste år.

– Dette er lett arbeid for dei som bidreg, samstundes som det betyr mykje for oss. Dei som er med kan også få eit eigarforhold til senteret, i tillegg til at dei kan få stilt nysgjerrigheita si ved å ta turen inn.

Per i dag blir heisen på sørsida av bygget bygd, tillegg blir det arbeidd med elektriske installasjonar og golvet i første etasje skal støypast på nytt, sidan det måtte gravast opp for å legge ny kloakkleidning til bygget i Gate 1.