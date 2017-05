Skal ha stor 8. mai-markering

– 8. mai er dagen vi feirar vår fridom og heidrar alle våre veteranar og deira innsats for Noreg. 8. mai er også datoen for grunnlegginga av Røde Kors, og er såleis den internasjonale Røde Kors dagen. I Eid kommune slår vi desse to markeringane saman til ei høgtidleg markering i flotte rammer på Eksersisplassen på Nordfjordeid, heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Arrangementet startar med opptog/defilering frå Eid kyrkje til markeringa på Eksersisplassen.