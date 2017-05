Bleie hardt ut mot formuesskatten

Under Frps landsmøte på Gardermoen i helgen holdt Hogne Bleie fra Vågsøy et innlegg om finans- og skattepolitikk og snakket varmt om vilkårene for små- og mellomstore bedrifter i Norge, skriver partiet i en pressemelding.

- Helt siden jeg meldte meg inn i Frp våren 1981 har jeg vært opptatt selvstendig næringsdrivende, samt små- og mellomstore bedrifter sine vilkår i Norge, og har sett på norsk og lokalt eierskap som en stor fordel, innledet han, og fortsatte:

- Norge er av egen erfaring fra inn- og utland et godt land å drive næringsvirksomhet i, men det er ikke alltid like lett å være eier, poengterte Bleie i sitt innlegg, og viste til formuesskatten som må betales av norske bedriftseiere, men ikke av utenlandske eiere.

- Det er svært prisverdig at regjeringen alt i 2014 fikk fjernet arveavgiften, som var en plage både for privatpersoner og ikke minst vanskelig ved generasjonsskifter i familiebedrifter.

Formuesskatten sin prosentsats er redusert under sittende regjering, men da verdien av bedriftene har økt, er den reelle beskatningen av norsk eierskap i realiteten uendret, hevdet Bleie, og pekte på at skatten på bedriftenes overskudd også er redusert fra 28 til 24 prosent.

- Noe som ironisk nok har gjort forskjellen på skattlegging av utenlandske og norske eiere større i norske eieres disfavør, sa han.

Bleie konkluderte sitt innlegg med å henvende seg direkte til partileder og finansminister Siv Jensen, og be innstendig om at den neste store oppgaven for regjeringen må være å fjerne formueskatten helt og likestille norsk og utenlandsk eierskap av norske bedrifter.