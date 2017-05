Om oppvask og ekteskap

Flest folk har i veka som gjekk klikka på Ane Barmen sin humoristiske kommentar på fjt.no. Den var blant dei mest leste veka før, og held altså stand denne veka også.

– Hadde eg vore samlivsterapeut og møtt folk som stod på randa av skilsmisse hadde mitt fyrste spørsmål til dei vore: Har de oppvaskmaskin? Hadde dei sagt nei, hadde eg smilt overberande og sagt: Sanneleg, eg seier dykk: gå og kjøp ei oppvaskmaskin, så skal de sjå at dette ordnar seg. Hadde dei sagt Ja, vi har oppvaskmaskin, hadde eg fått sjokk. For alvorleg talt, kva er det å krangle om når ein har oppvaskmaskin?, skriv Barmen i kommentaren.

Det er tørt i gras og lyng for tida, og nyheita om et brannmannskap måtte rykke ut til lyngbrann i Bremanger hadde også nyheita si interesse.

Forholdet mellom lokal russ og politiet er visst godt, for for nokre dagar sidan måtte politiet be to personar som plaga russen om å forlate staden og ikkje omvendt.