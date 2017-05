Rekkverket er resultat av et spleiselag mellom Nordfjord Havn og Vågsøy kommune.

Det er Nordfjord Havn som har kjøpt inn rekkverket og teknisk avdeling i Vågsøy kommune har stått for monteringsarbeidet.

– Begge parter var enige om at dette måtte på plass til 17. mai, som er den dagen i året da flest mennesker er samla på Torget. Spesielt med tanke på barna tror vi mange er glad for at rekkverket nå er på plass, heter det i en e-post fra Nordfjord Havn.