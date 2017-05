Vil ha samferdslesatsing

– Det er svært viktig at vi fører ein politikk som fører dette landet framover. Samferdsle vil være ei av dei viktigaste sakene i valkampen og frå talarstolen var eg tydeleg på dette. Ei stemme til dei raudgrøne i haust vil være ei stemme på å reversere dette landets samferdslepolitikk, seier Dalsbotten, i ei pressemelding.

I sitt innlegg var ho tydeleg på kor viktig det er å satse på viktige samferdsleprosjekt, spesielt Stad skipstunnel.

– Stad skipstunnel er eit prosjekt som vil revolusjonere transporten langs kysten. Dei siste 30 åra har dette prosjektet vore utgreia 27 gonger, stort sett mens raudgrøne parti har styrt landet. Dette prosjektet er kanskje det beste eksempelet på raudgrøn ineffektivitet. I staden for handlekraft og gjennomføring, vel dei utgreiingar og byråkrati, sa ho frå landsmøtes talarstol.

Dalsbotten var og innom fleire andre saksområde i sitt innlegg til FrP Landsmøtet:

– I ein landsmøtetale er det viktig å bruke tida godt, og eg følte at eg fekk fram fleire bodskap i innlegget. For Sogn og Fjordane er det spesielt viktig at vi fører politikk som løfter distrikta. Difor er eg glad for at for første gang er vedlikehaldsetterslepet på riksvegane redusert, helsekøane er redusert og behandlingstida er rekordlav, poengterer ho og avsluttar:

– Vi har fjerna bomstasjonar, fjerna arveavgifta, redusert skattar og avgifter for både innbyggarar og næringsliv, og vi har gjennomført og held på å gjennomføre fleire reformer for å gjøre det vi har lova veljarane. Dette er å fornye Norge, og det skal vi fortsette med.