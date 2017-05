– Kontantstøtta må vekk!

– Noreg fortener ei regjering som framleis tek likestillingskampen på alvor. Vi trenger ei regjering som set i verk tiltak som heller fremjar integreringa framfor å hemme ho og som heller løfter kvinner fram framfor å halde dei tilbake, seier Helene Skår i ei pressemelding.

Skår er likestilling og inkluderingsansvarleg i AUF i Sogn og Fjordane.

Ho reagerer spesielt kraftig på at Høgre/Frp-regjeringa har valt å verne, og attpåtil auke, kontantstøtta i løpet av dei fire siste åra.

– Noreg vart ikkje eit rikt land på grunn av olja. Vi vart eit rikt land fordi vi betre enn noko anna land til å legge til rette for at kvinner skulle kunne delta i arbeidslivet. Når Høgre/Frp-regjeringa, med støtte frå Venstre og KrF, vel å betale arbeidsføre kvinner for å halde seg heime, viser dei at dei har null forståing for kva som gjer Noreg til Noreg.

– Det er hårreisande og tilhøyrar politikk frå fortida. I tillegg hindrar den god integrering fordi vi veit at det først og fremst er innvandrarkvinner som vel å vere heime, seier Skår.

Skår peikar på at Noreg ville tapt verdiar tilsvarande heile den norske oljeformuen dersom vi hadde hatt like låg yrkesdeltaking blant kvinner som gjennomsnittet av OECD-landa.

– Vi vil heller satse på barnehagane. På den måten sørgjer vi for at fleire kjem i arbeid, og vi sørgjer at for fleire born av innvandrarar får bli ein del av fellesskapet. Noreg fortener betre enn ein Høgre/Frp-regjering som fører ein politikk frå førre århundre.