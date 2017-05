Her er de første kundene som skal flytte inn

Lefdal Mine Datacenter (LMD) har nå ferdigstilt utbyggingen av Fase 1, og en kjølekapasitet på 45 MW er klar til bruk.

Følg åpningen av datasenteret direkte her.

– Med dette setter Lefdal en ny standard for datasenterindustrien. LMD er unikt i forhold til konstandseffektivitet, sikkerhet og fleksibilitet. Det store arealet, kombinert med modulær design, muliggjør kort tid fra bestilling til leveranse. Kombinert med billig fornybar strøm betyr dette lave og forutsigbare kostander for våre kunder. Den tekniske lønsingen er utviklet sammen med våre teknologipartnere Rittal og IBM. Første kunde settes i drift i tredje kvartal, heter det i en pressemelding.

– Fleksibiliteten i Ledfal Mine Datacenter er unik i sin kraft av tilgjengelig areal, sammen med ulike tekniske løsninger. 16 meter takhøyde i fjellhallen og hode logistikkløsninger muliggjør individuelle tilpasninger. LMD har et potensiale på 120.000 m2 netto datasenterareal og 200 mw + IT-kapasitet, levert i containere eller tradisjonelle «white spaces». Dette muliggjør en «pay as you grow»-modell der kundene bare betaler og forplikter seg til kapasitet som er i bruk.

LMD-strukturen gir mulighet for skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte kundes behov, sier Jørn Skaane, CEO i Lefdal Mine Datacenter.

– Vi kan og tilpasse kundenes behov for strøm, temperatur, kvalitet i henhold til «Tier-nivå», driftsløsning og tilhørene kundetilpassede tjenester, sier Skaane i pressemeldingen.

– Jeg vil takke både Rittal og IBM for deres bidrag i design og byggeprosjekter, samt for bidrag med deres ledende produkter og løsninger i LMD sitt økosystem.

Høy sikkerhet

Lefdal Mine Datacenter blir et av Europas mest sikre datasenter, med Tier III kvalitet. Serverne er beskyttet innenfor en EMP-sikker fjellhall, med god kontroll på adgang. Dette betyr en naturlig høy sikkerhet og tilgangskontroll. Design og dokumentasjon av insfrastruktur er strengt konfidensielt, og det er trent personell på stedet 24/7.

– Vi ser økning i krav for høysikkerhets datasentre, og ser for oss en fremtid der offentlig og privat sektor vil ha løsninger som garanterer for tilgjengelighet uansett hendelser, sier Skaane.

Kundene

I løpet av de neste månedene vil kunder gradvis flytte inn i LMD.

Noen av de første kundene er:

INNOVO Cloud, et tysk skytjensteleverandør som innplasserer en høykapasitets-container. Den første installasjonen settes i drift i september og tilbyr tjenester både for norske og internasjonale kunder.

LocalHost AS, et ledende IT-drfit- og konsulentselskap på Vestlandet, har kjøpt den første Rittal Rimatrix 6-containeren, og vil tilby enkeltskaop for SMB-markedet med tilhørende «smart-hands»-tjenster fra LMD.

Fortuitus AG, et sveitsisk finansselskap som investerer i teknisk infrastruktur. De installerer 4 MW med en unik kjølingsløsning i LMD i tredje kvartal som støtter fintech-løsninger for europeiske kunder.

Lefdal Mine Datacenter tilbyr ulike løsninger, og vil installere «Open 19», som er en åpen plattform og en ny måte å bygge ut datasenterkapasitet. Plattformen er tilpasset alle 19'' skapmiljø for servere, lagring og nettverk. Med dette kan LMD tilby «Server slots as a service».

IBM tilbyr sine "Resiliency Services" fra Lefdal. IBM's første container vil settes i drift i Q4.

