Profilerer lokale selskaper på Færøyene

Måløy Maritime Group (MMG) deltar disse dagene på fiskerimesse i Klaksvik på Færøyene og stiller med en delegasjon på 16 for å formidle budskapet om det komplette maritime servicetilbudet i Måløy og omegn, ifølge en pressemelding fra Måløy Maritime Group.

Messen er den eneste i sitt slag på Færøyene og har blitt en møteplass for næringen. Derfor er mange utenlandske aktører på utstillerlisten for å komme i kontakt med færøyske rederi og selskap. Den færøyske fiskeflåten teller et stort antall havgående fartøy over 40 meter, både innen pelagisk og hvitfisk.

– En del av hvitfiskeflåten er linefartøy kjøpt fra Norge, noe som også kjennetegner resten av flåten da Færøyene ikke har verft som driver med nybygging av større fartøy. Senest ved årsskiftet ble M/S Torbas fra Vågsøy, solgt til det færøyske rederiet Framherji og holder nå til i Fuglafjørdur, under navnet M/S Høgaberg. Fuglafjørdur er en av de største fiskerhavnene på Færøyene, sier prosjektleder Laetitia Pipaluk Rosing i MMG.

Det er god aktivitet på messen og mange representanter for rederi og andre aktører har vært innom standen til Måløy Maritime Group og fått innblikk i kapasitetene og tilbudet til klyngen. Messen varer i tre dager og avsluttes torsdag.