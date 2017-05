Signerte rekordstor kontrakt dagen før åpningen

Det fortalte gründer og styremedlem i Lefdal Mine Datacenter, Sindre H. Kvalheim, under åpningen av Lefdal Mine Datacenter onsdag.

– Dette er den største datasenterkontrakten i norsk historie, sa Kvalheim.

Kontrakten, som ble signert i går, gjelder for en periode på fem år og selskapet skal installere hele 4 MW i datasenteret.

– Lefdal (Mine Datacenter) har fortalt at dette er den største enkeltstående norske datasenterkontrakten noensinne. Det er en rekord vi forventer å slå selv tidlig neste år når fase to kommer med minst nye 4 MW, sa Mark Collins i Fortuitus under åpningen onsdag.