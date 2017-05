– Det er viktig å ha en bevisst holdning

Tirsdag var Marte Sletten fra organisasjonen i Selje for å orientere kommunestyret om hva det vil si å være en AV OG TIL-kommune.

Ordføreren kom også med noen ord om hvorfor han mener det er viktig med en bevisstgjøring rundt alkoholbruk.

– Jeg jobber med ungdommer lokalt og har vært veldig bevisst på dette med sosiale medier, som kan være med på å alminneliggjøre og ufarliggjøre ting. Det er veldig lett å ta bilde av at man tar seg et glass vin. Men i den andre enden sitter det kanskje noen som kanskje har et problem. Vi vet ikke hvem som er på den andre siden, derfor er det viktig å ha en bevisst holdning, også i sosiale medier.

AV OG TIL er opptatt av å formidle alkovett og alkoholforebygging på mange ulike områder, blant annet innenfor idrett, graviditet, trafikk, båt, livskriser og arbeidsliv.