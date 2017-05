Hedret med diplom

Ringer i Vannet er NHO sitt eget rekrutteringsprosjekt som bistår NHO sine medlemsbedrifter i jakten på arbeidskraft. Arbeids- og inkluderingsbedriftene som deltar i satsingen kartlegger NHO bedriftenes behov og søker å finne riktig person til jobben. Satsingen er et samarbeid mellom NAV, arbeids- og inkluderingsbedriftene i NHO Service og NHO.

Arbeids- og inkluderingsbedriftene er NAV sin forlengede arm i arbeidet med å få mennesker, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

Bedriftene som fikk diplom er Eid Elektro, Scandic Nordfjord og Trucknor Førde. I tillegg vil BB-gruppen og Fjord1 hedres med blomster for sitt gode samarbeid med Ringer i Vannet.

Ringer i Vannet er NHO sitt tilsvar til delmål 2 i IA-avtalen "hindre frafall og øke sysselsetting av mennesker med redusert arbeidsevne".

- Vi ønsker at NHO sine medlemsbedrifter er bevisst muligheten til å samarbeide med lokale arbeids- og inkluderingsbedrifter når de skal rekruttere. Arbeids- og inkluderingsbedrifter jobber på bestilling fra NAV, og er NAV sin høyre hånd i jobben med å tilrettelegger for at enkeltpersoner som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet får en mulighet til å komme i lønnet arbeid, står det i pressemeldingen.