Regjeringen vil vente til etter valget med å gi Kinn-svar

– Departementet viser til at Bremanger ligger mellom Vågsøy og Flora, og mener derfor at det er behov for å se nærmere på kommunestrukturen i dette området, og hvilke muligheter som kan realiseres ved å bygge en sterkere kystkommune, skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet i kommuneproposisjonen som ble lagt fram torsdag.

De ber Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om en nærmere gjennomgang av kommunestrukturen i området og ønsker også en vurdering av behovet for grensejusteringer sett i lys av Bryggjas ønske om en flytting fra Vågsøy til Eid/Selje.

Departementet skriver at de ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2018 – altså etter høstens stortingsvalg. Da kan man fort ha en ny regjering. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har som kjent slått fast at de vil reversere alle tvangssammenslåinger om de kommer til makten etter høstens valg.

Nå tyder lite på at det blir nødvendig i tilfellet Vågsøy-Bremanger-Flora som neppe blir en del av stortingsbehandlingen i juni.

Dette er departementets vurdering av tilrådingen fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane som mener at Vågsøy, Bremanger og Flora bør slås sammen:

Flora og Vågsøy har vedtatt sammenslåing fordi de ønsker å etablere en ny og slagkraftig kystkommune. En større kystkommune vil kunne sikre innbyggerne gode tjenester nå og i framtiden og spille en viktig regional rolle for næringsliv og utvikling. Kommunene har jobbet godt med å lage et grunnlag for en slik kommune.

Samtidig har Bremanger som ligger mellom de to kommunene ikke ønsket å være med i disse forhandlingene. Bremanger har i kommunereformen lagt vekt på å utrede hvordan det blir for kommunen om de fortsetter alene, og de har ikke selv tatt initiativ til samtaler med andre kommuner. Bremanger har imidlertid ønsket å være med i en etablering av et mer formelt langsiktig samarbeid med Flora og Vågsøy.

Kommunestyrene i Flora, Bremanger og Vågsøy fattet i oktober/november 2016 likelydende vedtak om dette. Formålet med et slikt samarbeid var å stå sammen for å møte de felles utfordringene kystkommunene har, og bidra til å løse ut de verdiene som ligger i og ved kysten. For disse tre kommunene ble det også vedtatt å starte opp et forprosjekt som har til formål å se på om det er grunnlag for en overordnet organisering av samarbeidet der også Selje var invitert inn.

På grunnlag av ønsket om et formalisert samarbeid, og at Selje vedtok sammenslåing med Eid, vedtok Flora og Vågsøy å starte arbeid med intensjonsavtale om sammenslåing, mens Bremanger ikke ønsket dette. Fylkesmannen peker på at Bremanger ligger mellom Flora og Vågsøy, og at sammenslåing av kun Flora og Vågsøy bare delvis vil oppfylle mål og kriterier for reformen. Fylkesmannen peker også på fordeler for alle tre kommunene av å gå sammen til en større og sterkere kommune.

– Er nærast å betrakte som eit overgrep Varaordførar i Vågsøy, Nils Myklebust (Sp), er i harnisk over Fylkesmannen si tilråding om å tvangssamanslå Bremanger med Vågsøy og Flora.

I Prop. 96 S (2016–2017) viste departementet til at en del av Vågsøy som heter Bryggja ligger mellom de to kommunene Selje og Eid. Fylkesmannen har i første omgang bedt om kommunenes syn på en utredning av en grensejustering, der Selje og Eid er positive til dette, mens kommunestyret i Vågsøy mener Bryggja skal fortsette å være en del av Vågsøy.

Fylkesmannen har også pekt på at en ny kommune bestående av Eid, Selje og Vågsøy kan være den beste løsningen for de tre kommunene. Fylkesmannen foreslo i sin første tilrådning at Vågsøy og Selje ble slått sammen.

Departementet viser til at Bremanger ligger mellom Vågsøy og Flora, og mener derfor at det er behov for å se nærmere på kommunestrukturen i dette området, og hvilke muligheter som kan realiseres ved å bygge en sterkere kystkommune. Departementet vil derfor be fylkesmannen om en nærmere gjennomgang av kommunestrukturen i området, herunder en vurdering av behovet for grensejusteringer. Utredningen bør se på dagens kommunikasjonsmønstre og framtidig utvikling, samt kommunenes økonomiske situasjon, herunder kraftinntekter.

Videre bør utredningen kartlegge dagens samarbeid i regionen, og se på framtidige muligheter til å skape sterke kommuner med en god regional balanse som kan legge til rette for en god samfunnsutvikling i området. Departementet vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2018.