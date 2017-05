Russen er bekymret for smitte

Som en del av en ny russeforsikring kan årets russ ringe en døgnåpen helsetelefon for å stille spørsmål om slikt som sykdommer, eksamensnerver og alkohol. De færreste ringer på dagtid, avslører forsikringsselskapet If.

– Helsetelefonen er bemannet med erfarne sykepleiere som svarer på spørsmål russen lurer på. Spørsmålene kan dreie seg om risikoen for å få kyssesyke, hjernehinnebetennelse eller andre infeksjoner - og slikt som angrepiller og kjønnssykdommer, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Sex og sånn

Det er først og fremst på kveld og natt russen ringer, gjerne når de står midt i en situasjon og trenger råd om hva de skal gjøre for eksempel ved småskader.

– Russen stiller også spørsmål om sex, relasjoner og prevensjon, men det er først når noe går galt de ringer helsepersonellet. De aller fleste kan mye om dette emnet, men i en hektisk russetid blir ikke alltid kunnskapene man faktisk har brukt på riktig måte. En annen gjenganger er spørsmål om det å gå på en antibiotikakur og fortsette å drikke alkohol, sier Clementz.

Russebevis

Russeforsikring er nytt i år, og et samarbeid mellom RusseID og forsikringsselskapet If. Alle som kjøpte og betalte RusseID innen 31. mars i år har russeforsikringen inkludert. I forsikringens første år er det 8200 russ fra store deler av landet som er dekket.

RusseID er et elektronisk identitetsbevis som beviser at man er russ, og et sikkerhetstiltak som skal sikre at det bare er russ som slipper inn på russetreff. Det gjør det også lett å identifisere personer i nødsituasjoner, for eksempel ved bevisstløshet. RusseID har ved flere hendelser vært til nytte for ambulansepersonell og politi under ulike russemønstringer.

Forsikringen gjelder i hele april og mai, og inkluderer ulykkesforsikring, tilgang til psykologisk førstehjelp, avbestillingsforsikring ved en rekke russetreff og mulighet for å ringe helsetelefonen til If. Dette er den samme døgnåpne telefontjenesten over 70 000 ansatte i norske bedrifter - og deres nærmeste familie - har tilgang til som en del av bedriftens helseforsikring for medarbeiderne.

Opptatte av sikkerhet

– Vi i If har fulgt russen tett gjennom mange år, blant annet gjennom forsikring av russebiler og -busser. Ulykkestallene med kjøretøyene har falt veldig de siste årene, og russen er mer sikkerhetsbevisst enn noen gang. Derfor er vi glade for å bidra enda mer til tryggheten for russen gjennom denne nye, spesialtilpassede forsikringen, sier Liv Raaum, leder for personforsikringer i If.

Hun tror helsetelefonen for russen er et godt tillegg til helsetjenestene det offentlige har, og tror kanskje at terskelen for å ringe hit kan være lavere ved enkelte temaer.

– Ved akutt behov for hjelp, eller når man skjønner at legehjelp er nødvendig, er det selvfølgelig viktig å ringe legevakt eller sykehus, understreker hun.