Vil at gatene skal blomstre til 17. mai

Målet er å få et blomstrende sentrum til 17. mai.

Handelsforeningen foreslår at man planter rosa petunia, slik at man får et gjennomgående tema i sentrum av Måløy.

– Petunia er en hardfør og blomsterrik plante som finnes i mange farger og blomstrer hele sesongen. Dette er selvfølgelig bare et forslag, valget er ditt, skriver Handelsforeningen.

Det er også opp til hver enkelt person å bestemme hvordan man vil dekorere.

– Det kan være i krukker, kasser, hengende på veggen eller i stolper. Det er lov å være kreativ!, oppfordrer Handelsforeningen.