Forventar rask responstid for politihelikopter

For Vest politidistrikt betyr dette at responstida for helikopterstøtte blir betre og at det kjem fleire millionar ekstra til utstyr. Frå før har distriktet fått tilleggsløyvingar i millionklassen.

- Politireforma byrjar no å gje resultat, dette betyr meir politi nær folk seier Frida Melvær, stortingskandidat for Sogn og Fjordane Høgre i ei pressemelding.

I revidert nasjonalbudsjett blir det presentert gode tal for politiet. Denne satsinga bidreg til å styrke tryggleiken i Vest politidistrikt og i Sogn og Fjordane. Politihelikopteret skal hjelpe politiet på bakken i krevjande situasjonar. Søk og redning, politijakt og andre tunge lovbrot vert no enklare å handtere. Det er forventa at helikoptera skal stå klare i 2019.

Dei nye helikoptera har base på Gardermoen, men meininga er at dei skal kunne bli flytta raskt til heile landet. Eg forventar at dei blir meir synlege i Sogn og Fjordane fylke.

-Det er meininga at dei skal flyge overalt. Vi kan ikkje ha basar i heile landet, men dette helikopteret er bygd for at vi kan ha det på ulike stadar i landet, også ulike stadar i fylket vårt.

Sogn og Fjordane har stått i mange krevjande beredskapssituasjonar dei siste åra. Vi veit meir enn nokon kor viktig det er å få raskt tilgang til hjelp når situasjonen krev det. Som ombodsperson frå Sogn og Fjordane skal eg love å jobbe for at politiet skal prioritere betre helikopterkapasitet også i vårt fylke. Om Høgre vinn valet så skal innbyggjarane våre få oppleve meir politihelikopter enn det vi har sett fram til no.

For å støtte opp om satsinga «politiarbeid på staden» vart det alt i statsbudsjettet løyvd 56,20 millionar til Vest politidistrikt. No styrker regjeringa distrikta ytterlegare med 100 millionar ekstra i frie midlar til politiet, som dei skal nytte på utstyr. Dette kjem i tillegg til innkjøpte politihelikopter.

-Midlane skal gå til nytt utstyr. iPhone til politiet for å enklare gjennomføre etterforsking på staden er eit godt eksempel på kva pengane skal nyttast til. I tillegg kan pengane brukast på t.d. nye bilar.

-Politiarbeid på staden handlar om å løyse flest mogleg oppgåver så tidleg og raskt som mogeleg, med god kvalitet og med nyaste teknologi. Lydavhøyr på til dømes iPhone og auka bruk av video/bilde vil gi gode gevinstar. Dette styrker rettstryggleiken for oss alle.

Den endelege fordelinga av dei 100 millionane mellom distrikta er enda ikkje klar, men det er snakk om store millionbeløp. Eg veit at dette vil bli teke godt imot i Vest politidistrikt. I dialogen eg har hatt med dei er det nettopp pengar til modernisering av utstyr dei etterspør. Eit effektivt og operativt politi er viktig for alle si oppleving av tryggleik.