Startar nynorsk bokklubb

Sidan hausten 2016 har forlaget SKALD etablert ein serie verdsklassikarar nyomsett til nynorsk. Serien har fått stor merksemd, og forlaget haustar lovord både for form og innhald, ikkje berre hos tradisjonelle nynorsklesarar.

– Det er tydeleg at serien har møtt eit sakn hos dei som er glad i nynorsk, og fleire har signalisert at dei ynskjer å samle på bøkene.

Det er difor vi no lanserer denne abonnementsordninga, forklarar Urdal.

I SKALD sin klassikarserie skal det utelukkande givast ut verdslitteratur på nynorsk. Verka i serien har inspirert menneske i århundre og dei var gjerne banebrytande, uvanlege og rebelske i si tid. Lanseringa av den nye bokklubben skjer i samband med sleppet av tredje bok ut i serien – Dei døde.

av James Joyce er av mange rekna for å vere verdas beste novelle, og dermed har den ein sjølvsagt plass som bok i SKALD sin serie av nyomsett verdslitteratur. Omsetjinga er det nasjonalskalden Jon Fosse som står for, etter eige initiativ, og med denne boka er det også første gong i historia at ein tekst av den verdskjende forfattaren James Joyce er utkomen på nynorsk.

– Dei døde får oss til å stille spørsmål ved kor godt vi eigentleg kan kjenne eit anna menneske. Handlinga i novella er sett til eit selskap, og er på mange måtar ein klassisk klassikar som både skildrar klassestrukturar og kjønnsroller i eit modernisert samfunn. Joyce var banebrytande i sin rå og ærlige måte å framstille samtida si på, fortel Urdal.