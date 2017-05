Gir strandfest som «belønning»

– Alle de ansatte skal ha litt av æren for at vi har kommet oss gjennom dette, sier økonomisjef Geir Kvisten.

Kommunen havnet på ROBEK-lista i 2014, men med et samlet overskudd på rundt 25 millioner de to siste årene, er Selje nå på vei ut av den begrensende økonomiske avtalen. I tillegg kan de glede seg over at de endelig får et solid disposisjonsfond.

– Vi har fått kontroll på økonomien, og vil gjerne markere det. Det er ikke sånn at det er noe mål om å gå med mest mulig overskudd, men nå er vi bedre rustet for å takle det som kommer, uten å kutte, sier rådmann Ørnulf Lillestøl.

– I tillegg har vi lyst til å ha det kjekt sammen som kolleger, legger han til.

Strandfesten blir arrangert 16. juni i Hoddevik. Rådmannen sier det ligger an til at rundt 100 personer skal delta.