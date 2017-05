Norske bunader verdt 40 milliarder

Fjorårets 17. mai ble en skuffelse for paret som opplevde at bunadstøyet som hang til tørk på snora ble stjålet natt til 17. mai. Skuffelsen var også stor for kvinnen som mistet beltet og bunadsvesken på sjøen, og for hun som mistet bunadsbeltet på T-banen. Dette er noen av skadene som ble meldt inn til If etter fjorårets 17. mai.

– Uhell og skader inntreffer, og mange vil oppleve å gå «fem-på», fordi de ikke har forsikringer som dekker skader eller tap av bunad eller bunadsutstyr, sier Emma Elisabeth Vennesland, ass. informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Begrensninger i forsikringene

– Mange bunadseiere tror nok at bunaden er forsikret gjennom forsikringer de allerede har; enten innboforsikringen eller reiseforsikringen. Men her kan mange få seg en overraskelse. Innboforsikringen dekker skade og tyveri når bunaden er i hjemmet, mens reiseforsikringen dekker bunaden på reise med maks 15.000 kr. Mange vil kunne oppleve at skader eller tyveri av bunaden ikke er omfattet av noen av forsikringene deres, og må dekke tapet selv, sier Emma Elisabeth Vennesland i If.

Ukjent antall bunader i Norge – og få forsikret

Det er ingen oversikt over hvor mange bunader som fins i Norge, men antallet er høyt, kanskje mer enn 1 million.

Men fortsatt er bare et fåtall av norske bunader forsikret, selv om det de siste årene har vært en markert økning i antall eiere som tegner egen bunadsforsikring.

-Bunadsforsikringen er en mer omfattende forsikring, som dekker nesten alle typer skader på bunaden og tilbehør 24 timer i døgnet, og med lav egenandel. For en bunad med en verdi på 50.000 kroner vil bunadsforsikringen koste mellom 300 og 500 kroner i året. Det er omtrent det samme for ett år som pizza og en øl på byen en kveld, sier Emma Elisabeth Vennesland.

Fellesskap og identitet med bunad

– 17. mai er dagen i året hvor flest mennesker bruker bunad. Man ønsker å vise frem hvor i landet man kommer fra, og å være bunad er med å skape identitet og fellesskap. Det er også et veldig praktisk festantrekk med de varierende temperaturene vi har i Norge, sier Vennesland.