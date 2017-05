Skyet og lite nedbør

Det er ventet noe nedbør på onsdag, men ellers blir det for det meste tørt i regionen. Temperaturen i starten av uken vil ligge på 10-15 grader, men meteorologene forventer at den vil stige noe etterhvert som man nærmer seg helgen. I de indre delene av vårt dekningsområde kan temperaturen komme til krype over 20 grader til helgen. På kysten er det ventet temperaturer på rundt 15 grader.

Når det gjelder vindprognosene, så er det på det meste ventet frisk bris i Nordfjord de neste dagene.

Tekstvarsel:

Tirsdag (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Østlig bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra tirsdag ettermiddag skiftende bris. Utrygt for enkelte regnbyger.

Onsdag (Vestlandet sør for Stad)

Vestlig opp i frisk bris, onsdag formiddag dreiende sørlig nord for Boknafjorden. Perioder med regn, lite nedbør i Rogaland.

Torsdag (Vestlandet sør for Stad)

Nordvestlig bris. Litt regn av og til. Fra torsdag formiddag skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol i sør.

Detaljer:

Måløy

Selje

Leikanger

Kalvåg

Svelgen

Nordfjordeid

Åheim