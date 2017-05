Disse forslagene liker ikke Språkrådet

– Vi vil helt klart fraråde å bruke slike konstruerte navn. Det har jo også kommet inn forslag som Storm, Sol og andre navn som ikke har noen tradisjon som stedsnavn. Det vil vi helt klart fraråde å bruke, sier Daniel Ims i Språkrådet.

Navneutvalgene i Selje og Eid har bedt Språkrådet vurdere åtte forslag. Les mer om disse her.

Nordfjord er heller ikke et navneforslag han er positiv til.

– Vi kommer ikke til å tilråde å bruke Nordfjord alene, selv om jeg ser det er et alternativ her. Da måtte det i så fall ha blitt brukt med et tilleggsnavn.

«St. Sunniva» er også foreslått. Ims sier person-navn som kommunenavn ikke er noe Språkrådet vil tilråde.

– Det er jo helt ukjent i norsk kommunenavn-tradisjon.

Språkrådet skal komme med tilrådninger til kommunenavn i forbindelse med kommunesammenslåinger der den nye kommunen får et nytt navn.

– Språkrådet gjør ikke noen form for vedtak om selve navnet på kommunen, men departemtnet hører med oss før de kommer med sin innstilling når det gjelder nye kommunenavn. I dette tilfelle har vi vært inne i prosessen tidlig, så da vil vi vise til den uttalelsen når vi blir bedt om det.

Her er navneforslagene til Selje-Eid: