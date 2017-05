Håper Linea kan inspirere flere til å bidra

– Linea er en moden og modig tolvåring med et ekstremt stort hjerte. Vi håper ordene til Linea sprer seg, og at flere gjør som henne, selv om dette er et arrangement som er vanskelig å toppe, sier Kjersti Aabel Tvedte i ALS-stiftelsen og viser til den store konserten som ble arrangert i Samfunnshallen lørdag, der hun selv deltok.

Linea og Svein har samlet inn nærmere en halv million Det var duket for en folkefest da 680 personer var samlet i Samfunnshallen under ALS-konserten lørdag kveld.

Sammen med Anniken Holtet-Stokkebekk fra ALS-stiftelsen gikk Aabel Tvedte opp på scenen under konserten for å takke Linea og foreldrene for det arbeidet de har lagt ned i konserten.

Nå håper stiftelsen at tolvåringen fra Raudeberg kan inspirerere flere til å bidra med å samle inn penger som går til forskningen på Amyotrofisk lateralsklerose (ALS), en sykdom som blant annet ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Foreløpig vet man lite om årsaken til sykdommen, og det finnes heller ingen medisin som kan stoppe utviklingen av den. Stiftelsen jobber derfor bredt for å samle inn forskningsmidler.

Fullt hus

Salen var fylt til randen, og artistene leverte en flott konsert for de 680 publikummerne som deltok. Målet med arrangementet var å samle inn penger til ALS-forskning, samtidig som Linea fikk gi sin gode venn og ALS-rammede Svein Ove Falkevik en uforglemmelig konsertopplevelse. Innsamlingen har pågått de siste ukene og sluttbeløpet ble lørdag kveld på 460.000 kroner.

Rørt til tårer

Videre har Linea oppfordret andre kommuner til å gjøre det samme som man nå har gjort i Vågsøy, nemlig en felles dugnad der kulturliv, næringsliv og kommunen har gått sammen. Lotto-millionær Beate Jensvoll fra Måløy har også bidratt med hele 200.000 kroner. Linea har også utfordret NRK på at den årlige innsamlingsaksjonen skal gå til ALS-forskning.

Linea har planlagt ALS-konserten helt siden hun fant ut at hennes gode venn Svein Ove Falkevik var blitt rammet av sykdommen. I flere år har hun snakket om å gjennomføre det, og lørdag kveld ble drømmen gjort om til virkelighet.

– Det er helt enestående. Og hele arrangementet har jo vært en folkefest, sier Svein Ove Falkevik, som selv ble rørt til tårer under konserten. Han ble særlig rørt da Linea overrasket ham med å synge «The Rose» og dedisere låta til kona Randi.

Linea har rørt flere med sitt godhjertede initaitv, og lørdagens konsert ble dekket av riksdekkende medier som TV 2 og NRK. Selv synes tolvåringen det er kjekt at saken får så mye god omtale.

– Det er en viktig sak og jeg synes det er fint at den får mye oppmerksomhet, sier Linea.

Både Linea og Svein ønsker å takke alle som har bidratt til å innsamlingen, og ikke minst under lørdagens konsert.

– Jeg kan ikke få takket folk nok. Vi har ikke fått et eneste «nei» underveis, sier Svein.

Under konserten fikk publikum se og høre Viltkoret, Måløy songlag, Torskangerpoll musikklag, Håkon Kongshaug, Sverre Søraa, Helgesenkoret, Helga Helgesen Rutledal, Line Dybedal, Gunnar Domstein, Henrik Søraa, Andrea Santiago Stønjum og Celine Mork, Isak Søraa, gospelkoret Sweet Spirit, bandet PaulZindres og ikke minst Linea selv. Faren til Linea, Frode Helgestad, var dirigent ved flere anledninger.

Alle artistene spilte på dugnad. Reinhardt Sørgård var konferansier, og gjorde en fin jobb med å informere publikum underveis om hva ALS er og hvordan sykdommen rammer dem som får den.

ALS-rammede Pål Eikrem fra Ålesund var også blant de fremmøtte under konserten. Han har i mange år engasjert seg for at ALS-pasienter skal få det bedre og roser Linea for initiativet hun har tatt.

