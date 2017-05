Hotellet er slått konkurs

Saken om konkursbegjæring av AS Selje Hotel ble behandlet i Fjordane tingrett i dag tirsdag. Saken kom opp for retten etter at to tidligere ansatte, som ikke hadde fått utbetalt lønn, gikk til sak mot hotellet.

Kravene fra de personene er på henholdsvis 10.973,75 kroner og 32.491,75 kroner. Beløpene gjelder både for utestående lønn og feriepenger.

Advokat Thore Heggen er oppnevnt som bostyrer.

I april fortalte Selje-rådmann Ørnulf Lillestøl til Fjordenes Tidende at også kommunen vurderte å kreve at selskapet ble slått konkurs.

– Vi må vurdere konkursspørsmålet hvis ikke noen andre gjør det. Det er viktig for oss å komme oss videre, sa Lillestøl.

AS Selje Hotel skylder Selje kommune mellom 50.000 og 100.000 kroner.

Skatt Vest og Sparebanken Vest er og inne som kreditorer. Førstnevnte har et krav til selskapet på flere hundre tusen kroner.

De tre brødrene, som alle var tilknyttet driften ved hotellet, er siktet for grovt skadeverk, forsøk på grovt bedrageri og økonomisk utroskap i forbindelse med brannen på Selje hotel i fjor. Den ene av brødrene, hotellsjefen, har innrømmet å ha stått bak brannen.

Hovedforhandling er forhåndsberammet til tre uker fra midten av september 2017.