Ønsker flere klager

– De nye sidene leses enkelt fra mobil, nettbrett og pc og er betydelig forenklet og med flere instruksjoner om hvordan klage og hvem som kan klage, sier sivilombudsmannen.

Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Årlig mottar sivilombudsmann Aage Thor Falkanger drøyt 3000 klager. Mange av dem må avvises fordi de ikke oppfyller de formelle kravene for å kunne klage. Den hyppigste grunnen til avvisning er at saken fortsatt er til behandling i forvaltningen.

– Vi har gjort det lettere å klage elektronisk, laget en tegnefilm som viser hvordan du klager og organisert informasjonen på en mer oversiktlig måte. ( Se tegnefilmen her )

Årlig kommer Sivilombudsmannen med over 100 uttalelser der han kritiserer forvaltningen for å ha gjort feil. Uttalelsen er gjerne et resultat av en klage. ( Besøk nettstedet her )

Sivilombudsmannen besøker også steder der noen er fratatt friheten, for eksempel fengsler, arrester, utlendingsinternat, psykisk helsevern etc. Formålet er å forebygge nedverdigende behandling av dem som oppholder seg der. Hvert besøk dokumenteres i en offentlig rapport med beskrivelse av funn og anbefalinger. Disse publiseres også på nettsidene.

– De som vil ha varsel om nye uttalelser og rapporter rett i eposten sin, kan abonnere på nyhetsbrev fra nettsidene våre, oppfordrer Aage Thor Falkanger.

Nettsidene er laget i samarbeid med byråene Miksmaster og Frontkom. Animasjonsselskapet Babusjka har laget tegnefilmen.