– Både mann og barn har godt av at man tar ut pappapermisjon

– I den første perioden er det kanskje mest praktisk at mammaen er hjemme, men hvis jeg får jobb, så må Per Eivind ut i permisjon i noen måneder, forteller Hannah.

Ekteparet flyttet til Måløy sommeren 2016 og noen måneder senere fikk de sønnen Jens.

– En forutsetning for vår etablering i Måløy er at Hannah får relevant jobb. Planen og ønsket er at hun skal ut i jobb, og at jeg skal være hjemme, forteller Per Eivind.

Hannah er arbeidssøkende jurist og tar i mellomtiden et par fag ved Universitetet i Bergen. Ettersom hun studerte fremfor å jobbe rett før fødselen, har hun ikke krav på foreldrepenger. Kravet er at en må ha jobbet seks av de siste tolv månedene før fødselen for at man skal ha rett til foreldrepenger, ifølge paret.

Foreldrepengene er delt inn i en mødrekvote og fedrekvote på 10 uker hver, og en lengre fellesperiode (26 til 36 uker) som en vanligvis kan dele som en ønsker.

For ekteparet blir situasjonen litt annerledes, ettersom det i stedet er mannen Per Eivind som har opptjent retten til permisjon.

– Jeg får selvstendige rettigheter til permisjonen siden Hannah ikke hadde opptjent disse, forteller Per Eivind og legger til:

– Jeg kommer til å ta ut 100 prosent permisjon til høsten dersom Hannah får jobb før barnehagestart for Jens. Jeg kan også velge å ta ut dette gradert.

For Per Eivind kan det bety 40 uker permisjon totalt. Med denne løsningen på permisjonsordningen skiller ekteparet seg ut fra statistikken. Det er nemlig slik at det ikke er alle fedre som en gang tar ut hele permisjonen de har rett på.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kun 70 prosent av alle fedre tok ut full fedrekvote i 2015.

Og antall fedre som tar ut mer enn de ti ukene, slik som Per Eivind kommer til å gjøre, er trolig langt lavere.

– Det kan jo bli en lang permisjon, men samtidig er det midt i blinken å få være mer med Jens, sier Per Eivind.

Norske fedre tar ut lengre pappapermisjoner og er mer involvert i barna sine enn noen gang tidligere, spesielt i barna sitt første leveår, ifølge Kilden, et nettsted for kjønnsforskning.

– Intensjonen bak fedrekvoten var å styrke likestillingen hos foreldrene gjennom en likere arbeidsdeling i hjemmet og å styrke forholdet mellom far og barn, heter det i en artikkel fra det samme nettstedet.

Sogn og Fjordane scorer for øvrig høyest på statistikken over antall fedre som tar ut full kvote. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at det i 2015 var 76 prosent av fedrene i fylket som gjorde nettopp dette, sammenlignet med snittet på 70 prosent på landsbasis.

Både Hannah og Per Eivind ser klare fordeler ved at fedre tar ut permisjonskvoten sin.

– Både mann og barn har godt av at man tar ut pappapermisjon. Det er viktig at mannen tilbringer tid med barna, sier ekteparet.